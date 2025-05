Nebbiogeno fa fuggire i predoni di rame

I ladri di rame sono fuggiti a mani vuote. Erano le 3.30 di ieri quando è scattato il sistema d’allarme alla Invictus di Vellezzo Bellini, ditta che si occupa del commercio all’ingrosso di rottami e sottoprodotti metallici da lavorazione industriale. Gli ignoti malviventi, arrivati al capannone industriale in via Necchi, hanno forzato una finestra laterale facendo entrare in funzione il dispositivo antifurto collegato ad un impianto che libera fumogeno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma il furto non è andato segno perchè i componenti della banda, non riuscendo più a veder nulla a causa del nebbiogeno che ha saturato gli ambienti, sono scappati.

Nella mattinata di domenica, invece, è stato messo a segno un colpo in un’abitazione a Mortara, in via Parona: in assenza dei proprietari, i ladri sono entrati nella casa forzando la finestra del soggiorno e hanno messo tutto a soqquadro, rubando due orologi e due catenine d’oro, per un valore sui 2mila euro. S.Z.