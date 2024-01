Naviglio Sforzesco. Riparte il cantiere. Intervento in tre fasi per evitare il caos

Ripartirà il prossimo 5 febbraio l’ultima tranche del complesso intervento di consolidamento della copertura del Naviglio Sforzesco nella zona di piazza Sant’Ambrogio, alle spalle di piazza Ducale. Saranno lavori ad alto impatto, così come lo sono stati quelli precedenti e per questa ragione la viabilità della zona sarà modificata sino al 14 giugno, data stimata per il completamento dell’opera. "Per ridurre al minimo l’impatto sulla disponibilità di stalli per la sosta – si legge in una nota diffusa dal Comune – l’intervento si svilupperà su tre fasi". Inizialmente non sarà possibile accedere alla piazza provenendo da via Decembrio e via XXVI Aprile mentre sarà consentito da via Rocca Vecchia. Nella seconda fase cambierà anche il senso di marcia interno al parcheggio e nella terza sarà chiusa l’uscita verso via Buozzi. Tutto il progetto sarà completato entro il prossimo ottobre, quando è prevista la prossima secca del Naviglio e riguarderà l’ultimo tratto, quello di via Rocca Vecchia, con la completa riqualificazione dell’area.