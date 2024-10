Multe a Gambolò. Il giudice rinvia

Della questione se ne riparlerà tra poco meno di un anno. È stata rinviata infatti all’11 settembre 2025 l’udienza davanti al giudice di pace in relazione ai ricorsi presentati dal Comune di Gambolò contro le multe elevate dall’autovelox installato in via Lomellina, e rimosso da mesi, che in poche settimane aveva sanzionato migliaia di infrazioni. Gli annullamenti sono stati determinati per ragioni differenti dal giudice di pace e dalla Prefettura ai quali i sanzionati si erano rivolti. Per il primo il problema era di ordine formale e riguardava il fatto che il dispositivo utilizzato fosse autorizzato ma non omologato, un problema che si è riscontrato spesso altrove nel Paese mentre per la Prefettura il problema era rappresentato dal mancato rispetto della distanza minima di un chilometro tra l’ultimo segnale che indica la velocità consentita e il dispositivo di rilevamento.U.Z.