Al San Matteo di Pavia una giornata molto speciale per i piccoli pazienti oncologici: mototerapia con Vanni Oddera

Pavia – Un gruppo di supereroi, ma super davvero, e un motociclista dal potere di far sorridere anche chi non avrebbe poi troppi motivi per farlo. Oggi all’ospedale San Matteo di Pavia, reparto di Pediatria oncologica, la sorpresa per i piccoli pazienti è stata doppia: hanno conosciuto i loro supereroi preferiti e hanno potuto fare un giro in moto tra le corsie grazie alla mototerapia di Vanni Oddera, mago del motocross ma soprattutto cuore gentile. A bordo della sua moto i bambini ricoverati al San Matteo hanno potuto provare il brivido di una corsa in moto tra genitori e sanitari che li incitavano e li fotografavano.

Mototerapia al San Matteo

Vanni Oddera, classe 1980, è uno dei massimi esponenti del Freestyle Motocross al mondo. Nel 2009 ha deciso di dare un senso a tutto quello che stava facendo condividendolo con gli altri e dando vita alla “mototerapia”. Sette anni fa poi ha creato il “Freestyle Hospital”: per la prima volta al mondo una moto è entrata in un reparto oncologico-pediatrico all’istituto Giannina Gaslini di Genova. Da allora oltre 60 ospedali in tutta Italia, Londra, Mosca hanno aperto le loro porte a questa nuova tipologia di terapia.