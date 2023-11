Travolto dal treno a Pieve Emanuele: Patrizio Daniel Chamba Chamba abitava a Vidigulfo

Vidigulfo (Pavia), 6 novembre 2023 – Si chiamava Patrizio Daniel Chamba Chamba, originario dell'Ecuador ma residente a Vidigulfo, il 32enne tragicamente travolto e ucciso da un treno mentre attraversava i binari alla stazione di Pieve Emanuele (Milano) nella notte tra sabato e ieri, domenica 5 novembre.

Aveva compiuto i 32 anni lo scorso giugno e aveva la residenza alla frazione Mandrino, in via Delle Garzette, zona residenziale a Nord del paese verso Siziano. Nel condominio, come spesso o quasi sempre accade in simili complessi residenziali, nessuno lo conosceva bene.

“Ho letto della tragedia a Pieve – ammette un residente allo stesso numero civico – e che il ragazzo era di Vidigulfo, ma non sapevo che abitasse qui, non so che lavoro facesse”.

“Quando ci è stata comunicata la tragica morte – dice Domenico Fabrizio Bertuzzi, sindaco di Vidigulfo – abbiamo verificato la residenza, che risulta in effetti all'anagrafe, ma di più non so dire, stiamo cercando se in zona aveva dei parenti o dei conoscenti, dallo stato di famiglia risultava residente da solo. Ultimamente vengono ad abitare qui molti stranieri, la maggior parte lavorano nelle logistiche della zona. Non lo conoscevo, ma siamo tutti profondamente addolorati per quello che è successo".