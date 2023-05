Morto Gianni Pavan, il professore universitario che ha compreso il linguaggio delle balene

Pavia, 26 maggio 2023 – “Un ricercatore brillante e appassionato nell’ambito della bioacustica marina”. Il rettore dell’Università di Pavia ha ricordato così Gianni Pavan, il docente di 62 anni, che si è spento venerdì a causa delle ferite riportate nell’incidente stradale di giovedì pomeriggio a Casteggio, quando si è scontrato frontalmente con un mezzo pesante. Rimasto incastrato nelle lamiere della sua Audi station wagon, il professore è stato estratto dai vigili del fuoco e trasportato in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza dove è spirato venerdì.

“Pavan era tra i massimi esperti di acustica dei cetacei – ha aggiunto il rettore -, con il Centro interdisciplinare di bioacustica e ricerche ambientali ha partecipato a importanti progetti internazionali”.

Laureato in Scienze naturali all'Università di Pavia nel 1983, si era concentrato a lungo nello studio del misterioso linguaggio delle balene che, sosteneva, soffrissero a causa del rumore provocato dalle navi che non permetteva loro di comunicare e le costringeva a rimanere "single”. “Era un uomo mite e gentile, profondamente legato alla nostra università. Per tutti noi è una grave perdita” ha concluso profondamente addolorato il rettore.