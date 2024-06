Mortara, si affrontano in strada: 45enne finisce in ospedale. Forse una lite per motivi sentimentali

Mortara, 22 giugno 2024 – Ci sarebbe un motivo passionale dietro l'episodio, con ancora molti aspetti da chiarire, avvenuto questa sera poco prima delle 21 in via De Gasperi a Mortara dove due uomini si sono affrontati in strada.

Uno di essi, un quarantacinquenne, è stato colpito da un oggetto. Subito dopo l'aggressore si è dileguato e al momento è ricercato dai carabinieri della Compagnia di Vigevano.

Il ferito invece è stato soccorso dal personale medico del 118 intervenuti sul posto con una ambulanza della Croce Rossa di Mortara e trasportato al policlinico San Matteo di Pavia dove è stato ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sono serie ma, da quanto trapela, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri sono ora sulle tracce dell'aggressore e al lavoro per ricostruire movente e dinamica dell'accaduto.