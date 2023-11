Mortara, furto all'area di servizio sulla circonvallazione: rubati tutti i soldi della colonnina self service

Mortara (Pavia), 3 novembre 2023 - Hanno forzato la colonnina del self service, rubando tutti i contanti contenuti. Il furto è stato messo a segno alla stazione di servizio Tamoil, in via Raffaello Sanzio, tratto della Sp494 più conosciuto come la circonvallazione di Mortara, a Ovest del centro abitato della cittadina lomellina.

I ladri sono entrati in azione di notte, riuscendo a scassinare la cassa e a prendere tutti i soldi, per un bottino che deve ancora essere quantificato con precisione. Il colpo è stato denunciato nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 novembre, alla locale stazione dei carabinieri, della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato indagini sull'accaduto, scoperto dal gestore alla riapertura dopo la giornata festiva di mercoledì, ma messo a segno nella nottata precedente, quella tra martedì 31 ottobre e il primo novembre. Al vaglio dei militari le immagini dell'impianto di videosorveglianza, di cui sono dotati tutti i distributori di carburante, che potrebbero aver ripreso i malviventi in azione, anche se certamente, sapendo bene di essere ripresi dalle telecamere, hanno agito con i volti coperti e cercando di non lasciare tracce che possano portare alla loro identificazione.

Probabilmente una banda specializzata in simili furti, più efficaci delle spaccate con mezzi ariete o addirittura con esplosivi, nonostante la pericolosità per i vicini depositi di carburante, che spesso fanno gravi danni ma lasciano i ladri senza bottino, che finisce distrutto insieme alle colonnine self service. In questo caso invece, riuscendo a forzare la serratura della cassa, sono riusciti a portare via tutti i soldi in contanti.