Mortara, fanno esplodere bancomat con la tecnica “della marmotta”: ladri in fuga a mani vuote

Mortara (Pavia), 19 settembre 2024 - Furto fallito al bancomat, ma con danni per l'esplosione. Erano circa le 3.30 di oggi, giovedì 19 settembre, quando i carabinieri sono intervenuti, con pattuglie del Radiomobile della Compagnia di Vigevano e della Stazione di Robbio, in piazza Silvabella a Mortara. Quattro sconosciuti, arrivati a bordo di un'auto di grossa cilindrata, hanno fatto esplodere lo sportello automatico della banca Intesa Sanpaolo. Un colpo rimasto solo tentato, perché non sono riusciti a portare via la cassa con i soldi, ma hanno lasciato danni all'interno della filiale.

Per l'esplosione i malviventi hanno utilizzato la consueta tecnica della 'marmotta', cosiddetta per l'esplosivo introdotto nella fessura dello sportello automatico con un dispositivo dalla 'coda piatta', usato spesso per simili assalti esplosivi ai bancomat e postamat, ma con risultati non sempre efficaci per i malviventi. In questo caso infatti l'esplosione non ha proiettato la cassa con i soldi che i ladri non sono quindi riusciti a portare via nel poco tempo a disposizione tra l'allarme e l'arrivo sul posto delle forze dell'ordine, fuggendo quindi a mani vuote e riuscendo così a far perdere le proprie tracce. I carabinieri hanno acquisito i filmati registrati dalle telecamere della videosorveglianza e avviato le indagini.