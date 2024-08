Assalto al bancomat. Malviventi in fuga. Bottino di seimila euro

Ancora un colpo con il botto: un nuovo, ennesimo, assalto a uno sportello bancomat si è verificata intorno alle 3 dell’altra notte nella zona dell’hinterland bresciano. Nel mirino dei malviventi la filiale della Banca di credito cooperativo del Garda di Ponte San Marco, frazione di Calcinato. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di banditi a volto coperto è entrato in azione utilizzando una marmotta esplosiva per forzare la cassa automatica. L’esplosione è stata particolarmente forte e così ha svegliato molte persone, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Tuttavia, i malviventi sono riusciti a dileguarsi, raggiungendo un complice che li attendeva con un’auto, probabilmente rubata, a motore acceso, pronta a partire. È da capire in che direzione sia andata: se verso il lago di Garda, la città o le autostrade, facilmente raggiungibili. Il bottino ammonterebbe a circa seimila euro in contanti. Le autorità hanno avviato le indagini, sperando di poter rintracciare i responsabili grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Purtroppo questo episodio si inserisce in una lunga serie di attacchi ai bancomat che hanno interessato la provincia di Brescia. Le forze dell’ordine sono impegnate nel contrasto a questo fenomeno criminale, ma la rapidità d’azione dei malviventi rende difficile la loro cattura. Mi.Pr.