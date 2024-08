Diciottenne morta in strada dopo una festa in casa a Pavia, grave l’amica che era con lei: l’urlo nella notte e il mistero della “sostanza letale”

Due ragazze trovate in arresto cardiaco, in strada a Pavia, in piena notte. Una, di 18 anni, è morta in ospedale. L’amica, di 17 anni, è ricoverata in pronto soccorso con un grave trauma cranico: non sarebbe in pericolo di vita. Cosa sia successo è ancora al vaglio della polizia, ma secondo alcune indiscrezioni le due giovani stavano tornando da una festa privata in casa. Una residente riferisce di aver sentito distintamente un urlo nella notte. Poi sono arrivate le ambulanze.

Sirene nella notte

I soccorsi sanitari dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza sono intervenuti poco prima delle due della notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto in via Ottavio Bonomi, a Pavia Ovest, una zona residenziale di villette e palazzine che durante l’estate è in larga parte disabitata perché i residenti sono in ferie.

Rianimate in strada

All’arrivo del personale sanitario, le due giovani amiche erano già prive di sensi e sono state rianimate sul posto, trasportate entrambe con le ambulanze in codice rosso verso il vicino pronto soccorso del Policlinico San Matteo. Per la diciottenne non c'è stato nulla da fare e poco dopo l’arrivo in ospedale è stato constatato il decesso.

L’ipotesi “sostanze pericolose”

Gli esami tossicologici potranno forse chiarire le cause del malore che sembrerebbe aver avere colpito la ragazza. Sul posto è stato trovato un monopattino, probabilmente è solo il mezzo usato da entrambe o da una di loro per raggiungere quel punto isolato proprio al termine del quartiere residenziale. Gli accertamenti in corso da parte della polizia potranno fare luce sull'accaduto.