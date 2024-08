Eleonora Paveri, chi è la 18enne morta a Pavia dopo la caduta in monopattino

Pavia, 6 agosto 2024 – I genitori in vacanza, una serata tra amici, terminata in tragedia. Eleonora Paveri, 18 anni compiuti da poco, è morta ieri al Policlinico San Matteo di Pavia. L’amica che era insieme a lei, per pochi mesi ancora minorenne, è stata portata nello stesso ospedale, ma se l’è cavata con conseguenze meno gravi.

Forse un malore, una caduta dal monopattino, ma quel che è successo deve ancora essere chiarito dagli accertamenti in corso da parte della polizia. I soccorsi sono stati chiamati da un passante poco prima delle 2 della notte tra domenica e ieri, in via Ottavio Bonomi, in una zona residenziale di nuove villette e palazzine all’estrema periferia di Pavia ovest.

I testimoni

“Ho sentito gridare – riferisce l’unica residente presente ieri mattina nelle immediate vicinanze dell’accaduto – e poco dopo ho sentito le ambulanze, ma era piena notte ed ero in casa con i bambini, non sono uscita e non so quello che è successo. Ho visto che c’era un signore in strada, probabilmente l’uomo che ha chiamato i soccorsi”.

Nell’altra abitazione a fianco, come anche in altre villette più avanti sulla stessa strada, a quell’ora di notte non c’era nessuno, coi lavori dei cantieri ancora in corso per ultimare le case di recentissima realizzazione. E nella villa proprio di fronte al punto dove sono state trovate le due ragazze, i residenti sono in vacanza. La 18enne abitava nella stessa zona del Cravino, mentre l’amica 17enne sarebbe residente a Certosa di Pavia, in località Cascine Calderali.

La festa

Dalla prima ricostruzione sembrava che le due amiche fossero state insieme a una festa privata in una casa nelle vicinanze, ma da successive informazioni raccolte ieri sembrerebbe invece che stessero semplicemente passando la serata all’aperto, insieme ad altri amici, nelle vicinanze del centro polifunzionale del quartiere. “Sì, qui fuori si ritrovano sempre un po’ di giovani – conferma una residente nella vicina via Alvar Aalto – sentiamo i rombi dei motorini fino a tarda notte”. Le due amiche si sarebbero poi allontanate dal gruppo di amici, dicendo che avrebbero fatto un giro in monopattino. Non sono più tornate e il gruppetto di amici si sarebbe con il passare del tempo disgregato, ognuno tornato a casa propria, tranne una 15enne che si è preoccupata per il mancato ritorno della sorella, la minorenne ferita, rintracciata poi dalla polizia una volta arrivata sul posto per la richiesta d’intervento.

Il malore

La caduta dal monopattino sembrerebbe essere stata provocata da un malore accusato dalla 18enne, trovata in arresto cardiaco, rianimata a lungo sul posto e trasportata con l’ambulanza in codice rosso al San Matteo, dove dopo poco è stato constatato il decesso. Aveva qualche trauma ma in apparenza nulla di così grave da poter provocare la morte, la cui causa dovrà essere stabilita dall’autopsia, probabilmente quello che i soccorritori definiscono il “malore primario”, ovvero la causa e non la conseguenza della caduta dal monopattino.

L’amica

Anche l’amica 17enne è stata trattenuta in ospedale sotto osservazione per alcuni traumi, uno anche cranico ma evidenziato solo dalla Tac, non particolarmente grave e non tale da metterla in pericolo di vita. Non sarebbe stata in grado però di riferire con precisione quello che era successo a lei e all’amica, riferendo solo una serie di “non ricordo”. Solo un’ipotesi che il malore letale per la 18enne e la confusione dell’amica possano essere legate ad assunzione di alcol o di altre sostanze, ipotesi che dovrà essere accertata dagli esami tossicologici.