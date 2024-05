Dramma alla partita di volley. Sospetto infarto a 23 anni: allenatrice ricoverata, è grave

È ricoverata in Rianimazione al Policlinico San Matteo di Pavia con prognosi riservata, ancora in pericolo di vita. Colpita da un improvviso malore, pare un infarto, a soli 23 anni, al palazzetto dello sport di Cava Manara. Non stava giovando, impegnata nel ruolo di vice allenatrice della locale squadra di pallavolo femminile under 12. Ieri pomeriggio, poco dopo le 15, era appena iniziata la partita del campionato provinciale quando la giovane ha detto all’allenatrice che non si sentiva bene ma di non preoccuparsi, che sarebbe solo andata in bagno per rinfrescarsi. Poco dopo, non vedendola rientrare, alcune componenti lo staff della squadra sono andate a cercarla per assicurarsi delle sue condizioni e l’hanno trovata a terra nel bagno, già priva di sensi.

Immediato l’allarme al 112 e per le riferite condizioni della vittima del malore sono stati inviati sul posto, in via Montegrappa alla frazione Tre Re-Mezzana Corti, sia l’ambulanza che l’auto medica con rianimatore a bordo. In effetti è stato necessario rianimare la giovane che, dopo essere stata intubata e stabilizzata, è stata trasferita all’ospedale pavese. L’episodio ha molto colpito ovviamente sia le bambine in campo che i molti genitori sulle tribune, circa 200 gli spettatori presenti per la partita di ieri, con la gara inevitabilmente sospesa per l’accaduto. Tutti i presenti conoscono la ventitreenne, colpita dal grave malore sotto i loro occhi increduli.

In ospedale la giovane è stata sottoposta ad accertamenti e cure del caso per cercare di individuare la causa dell’improvviso malore. Non risulta avesse manifestato problemi fisici praticando sport regolarmente e sotto controllo.

Stefano Zanette