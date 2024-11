Morgan, dal Kenya alla Lombardia per essere operato e curato: il piccolo guerriero avrà un futuro

Pavia, 19 novembre 2024 – Oggi Morgan sta bene e la sua mamma lo può tenere in braccio, ma per arrivare a questo traguardo ha dovuto attraversare continenti. Nella giornata in cui l’Unicef celebra il World Children’s Day, dalla Fondazione Mondino di Pavia arriva la storia del piccolo Morgan, sette mesi, operato per una cardiopatia congenita all’ospedale di Bergamo e arrivato, insieme alla madre, all’istituto neurologico pavese per completare il percorso di accertamenti e promozione dello sviluppo psicomotorio.

Morgan arriva da un piccolo villaggio rurale del Kenya che si trova a quasi quattro ore da Nairobi: l’intervento al cuore è stato reso possibile grazie all’impegno della Fondazione Nala, nata circa un anno e mezzo fa e che ha già sviluppato alcuni progetti nazionali e internazionali. I soci fondatori di Nala sono Luca Capone e Valeria Vacchini, rispettivamente psicologo psicoterapeuta e terapista della neuro psicomotricità della Fondazione Mondino. Grazie al loro impegno e all’apertura di un corridoio umanitario è stato possibile trasferire il piccolo Morgan e la madre in Lombardia dove è stato operato a inizio settembre.

L'istituto Mondino di Pavia

“L’intervento è stato eseguito con successo, il decorso è stato positivo e senza complicazioni. A ottobre Morgan è stato trasferito al Mondino dove è iniziato il nuovo percorso. Per un mese - spiegano Capone e Vacchini - Morgan e la sua mamma sono stati seguiti da una équipe allargata composta da terapisti, infermieri, oss, logopedisti, medici e psicologi. Il lavoro, reso possibile grazie alla struttura della Neuropsichiatria infantile diretta da Renato Borgatti, e alla collaborazione di Simona Orcesi e Maria Letizia Minniti, è stato intenso e ha coinvolto tutto il personale che ha dato prova di una straordinaria solidarietà”.

La Fondazione Nala, che ha una convenzione con l’università di Pavia, ha attivato un progetto specifico in Kenya per l’assistenza e la cura di bambini con sospetta o accertata diagnosi di cardiopatia. Nala ha la sede legale a Tortona, in provincia di Alessandria, e quella operativa a Pavia.