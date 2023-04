Montù Beccaria, evade dai domiciliari per andare a tagliarsi i capelli: arrestato

Montù Beccaria (Pavia) – Arrestato per evasione dai domiciliari, era andato dal barbiere a farsi tagliare i capelli. Un 33enne di nazionalità dominicana, residente a Pavia ma domiciliato a Montù Beccaria, già sottoposto agli arresti domiciliari, era stato autorizzato dal magistrato di sorveglianza del Tribunale di Pavia ad assentarsi dalla sua abitazione dalle 7 del mattino per andare a un colloquio di lavoro a Pavia, in una officina meccanica ben individuata nell'autorizzazione del giudice.

L’accertamento

I militari della stazione di Montù Beccaria hanno fatto un controllo nel pomeriggio, quando ormai il colloquio di lavoro era terminato già da diverse ore, ma il dominicano non era ancora rientrato al suo domicilio, violando le prescrizioni del giudice di sorveglianza. Sono subito scattati accertamenti per rintracciare il fuggitivo, che è stato trovato verso le 19 a Stradella, sceso dal mezzo pubblico arrivato da Pavia.

La decisione del giudice

I militari hanno notato un evidente cambiamento nel taglio dei capelli del 33enne, che ha infatti confermato di essere andato da un barbiere a Pavia, anche se non ha specificato per quanto tempo è stato dal barbiere e cosa ha fatto nelle altre ore. In ogni caso è scattato l'arresto, che il giorno successivo è stato convalidato, anche se il giudice ha disposto nuovamente la detenzione ai domiciliari, in attesa di altre eventuali decisioni del magistrato di sorveglianza.