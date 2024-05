Montesegale primo borgo “ospitale“

Ha lasciato Milano dove è nata e cresciuta per trasferirsi a Montesegale, paese natale del marito dove ora accoglie i turisti. Martina è la tutor dell’ospite, figura dedicata alla presa in carico di chi arriva, punto di riferimento della “Comunità ospitale“ di Montesegale, la prima in Lombardia. Il progetto per una vacanza in una piccola parte d’Italia che vuole essere speciale è stato presentato alla presenza dell’assessore regionale al Turismo Barbara Mazzali. Prevede che un luogo possa far sentire i visitatori come cittadini, facendoli identificare col ritmo dolce della vita del borgo.

"Montesegale è un piccolo ma autentico borgo medioevale nella bellissima valle del torrente Ardivestra, tra le pittoresche colline dell’Oltrepò – ha detto Mazzali – Un borgo abbracciato da terreni generosi e fertili che regalano vini, salumi, frutta e miele della più eccellente qualità". La collina è dominata dal castello, un pezzo di storia acquisto da privati che l’hanno riportato agli antichi splendori. Ora con la “Comunità ospitale“ tutto il borgo – cittadini, operatori economici, amministratori pubblici – sono coinvolti in una strategia unica di accoglienza per assicurare all’ospite una permanenza indimenticabile.

L’ex scuola comunale della frazione Frascate e quella di Sanguignano sono state così riqualificate e avranno valenza turistica. La prima, trasformata nella “Casa dell’ospite“, è diventata uno spazio pubblico dedicato all’esperienza dei turisti a contatto con la natura e dei pellegrini che percorrono la Via Francigena. La seconda offrirà alloggio gratuito a giovani artisti, contribuendo a fare di Montesegale un borgo d’arte. "L’iniziativa – assicura il sindaco Carlo Ferrari – farà da volano alla crescita economica e sociale sostenibile, tra radici e innovazione".

M.M.