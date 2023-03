Montebello della Battaglia, furto in gioielleria: bottino da 10mila euro

carabinieri (repertorio)

Montebello della Battaglia (Pavia), 9 marzo 2023 - Mentre due finti clienti tenevano impegnata la commessa fingendosi interessati a fare acquisti, un terzo complice riusciva a saccheggiare le teche con i preziosi in esposizione rubando numerosi gioielli d'oro. Il furto con destrezza, per un bottino del valore di circa 10mila euro, è stato messo a segno nel tardo pomeriggio di martedì, 7 marzo, nella gioielleria della catena "Bluespirit" all'interno della galleria commerciale dell'Iper di Montebello della Battaglia, denunciato il giorno successivo ai carabinieri di Voghera.

Un copione pare ben collaudato, da quelli che sembrano professionisti in simili colpi ai danni di gioiellerie. Senza rompere nulla e senza dover forzare le teche, che la commessa apriva per mostrare i gioielli ai finti clienti, abili nel tenerla impegnata simulandosi interessati a vedere diversi preziosi, in punti diversi del negozio, il terzo complice ne approfittava arraffando senza farsi notare e allontanandosi con un bottino sostanzioso, scoperto solo quando ormai i tre uomini erano già usciti dal punto vendita derubato. Dopo la denuncia, i carabinieri hanno avviato indagini per cercare di individuare i responsabili e recuperare la refurtiva, anche se probabilmente già finita nelle mani di altri professionisti nella ricettazione dei gioielli rubati.