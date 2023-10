Michele Cavallotti, il pilota morto in Oregon. I genitori hanno pagato 350 dollari per vederlo l’ultima volta

Crema, 27 ottobre 2023 – "Michele sta per tornare a casa". Lo dice la nonna, che attende il ritorno a Crema di Michele Cavallotti, 22 anni, morto per la caduta del suo aereo in Oregon, a Newberg, il 3 ottobre mentre faceva da istruttore a due ragazzi. I genitori del giovane sono ancora negli Stati Uniti a sbrigare le ultime pratiche per tornare a Crema, dove avranno luogo funerali e sepoltura. Nel frattempo la salma è stata cremata.

"I suoi genitori per vedere almeno per l’ultima volta il figlio hanno dovuto pagare una tassa di 350 dollari – conferma la nonna – Dopo di che hanno deciso di fare eseguire la cremazione negli Usa perché dovrebbe essere più semplice rientrare in Italia". Giorgio e Ilenia Cavallotti non hanno ancora acquistato il biglietto di ritorno perché vogliono avere la certezza della data in cui avranno a disposizione le ceneri ma pare certo che sarà la prossima settimana, a un mese dalla tragedia.

Continuano a migliorare le condizioni di Emily Hurd, miracolosamente sopravvissuta alla caduta. La ragazza, 22 anni, ha raccontato ai genitori del ragazzo che si è salvata perché era nella parte posteriore dell’aereo e grazie a una manovra di Michele. Inoltre ha testimoniato che ai comandi c’era Barrett Bevacqua quando l’aereo è andato in stallo e che Michele ha fatto di tutto per recuperare, senza riuscirci.