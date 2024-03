Migliaia di multe nella Ztl: "No sanatorie"

Nessuna sanatoria per le multe elevate nella Ztl del centro. Lo ha confermato il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa (nella foto), che questa mattina incontrerà i rappresentanti dei cittadini, oltre 120, che hanno firmato la petizione per chiedere di rivedere le modalità di applicazione del nuovo regolamento scattato da poche settimane e che ha già fatto migliaia di “vittime“. Un numero che non è stato ancora indicato con precisione e che fluttua tra le 6 e le 15mila multe, anche se c’è chi sostiene che abbiano superato quota 20mila.

"Non è immaginabile una sanatoria che annulli tutte le multe – rimarca Ceffa –; piuttosto è opportuno verificare i percorsi e valutare se non esistano delle soluzioni tecniche migliori da applicare". Insomma una questione tecnica e non politica, che riguarda soprattutto i percorsi di entrata e uscita dalla Ztl. Anche i firmatari della petizione si sono detti assolutamente favorevoli a un provvedimento che tenda a scoraggiare chi si muove nel perimetro interdetto del centro storico, ma che al tempo stesso tuteli i residenti e chi, in quella zona, lavora.

Ovviamente però la questione è sbordata sul fronte politico, con una parte della minoranza che ha fatto rilevare come i pass per i residenti fossero stati emessi prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento. "Se non sono da ritenersi più validi – dicono – sarebbe toccato al Comune darne comunicazione ai cittadini, inviando a mezzo posta il nuovo pass aggiornato. Si tratta comunque di una situazione che va sanata evitando il ricordo al giudice di pace con gli evidenti aggravi ancora a carico dei cittadini".

Umberto Zanichelli