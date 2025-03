Mezzo milione di lavori. La caserma come nuova

Il paese ha di nuovo la caserma dei carabinieri. Il presidio di via Foscolo è ristrutturato, i lavori sono durati circa un anno e costati 500mila euro, il 90% finanziato dalla Regione e il resto dal Comune. L’esigenza iniziale era modificare gli spazi interni: "La struttura, che appartiene al municipio, aveva bisogno di una riqualificazione radicale, dopo gli interventi precedenti per rendere la costruzione sismicamente conforme – spiega il sindaco Alice Zelaschi – In questa seconda fase abbiamo installato un ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche, creato nuovi servizi igienici e nuovi pavimenti".

Al primo piano dell’edificio, prosegue Zelaschi, "sono stati realizzati nuovi e più confortevoli alloggi per i militari, mentre il secondo piano è stato destinato ad abitazione per il comandante della Stazione. Inoltre si è provveduto anche all’adeguamento impiantistico e alla riqualificazione energetica dello stabile con la messa in opera di un isolamento esterno a cappotto". Il sindaco sottolinea che la presenza dei militari non è comunque mai venuta meno, ringraziando i vertici locali dell’Arma. L’orario per pratiche e denunce è dalle 10 alle 13 di tutti i giorni. Il numero di telefono, 038/391310. Per emergenze e pronto intervento è necessario rivolgersi al 112.

Nicoletta Pisanu