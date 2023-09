Mezzi pubblici più costosi. Lodi copre tutti i rincari. Pavia salva gli abbonati

Il Comune di Lodi ha scelto di neutralizzare il rincaro delle tariffe del trasporto pubblico mettendo risorse di tasca propria, quello di Pavia ha preferito limitare l’aumento ai soli titoli occasionali, lasciando invariati gli abbonamenti, e altrettanto è stato deciso per le corse interurbane in ambo le province. Questa, in sintesi, la delibera approvata ieri dal Cda dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo ma l’entrata in vigore dei rincari dipenderà dal tempo necessario alle aziende di trasporto per adeguare software e obliteratrici. Il ritocco è dovuto all’adeguamento all’indice Istat, da cui non ci si può esimere. La legge regionale lascia agli enti locali due strade: procedere col rincaro o coprirlo con risorse proprie.

Questa la strada scelta dalla Giunta lodigiana che, per la propria rete urbana, lascerà fermo il tariffario impegnandosi a mettere a bilancio 14mila euro per compensare i mancati aumenti. A Pavia, invece, il biglietto singolo aumenterà di 10 centesimi: da 1,40 a 1,50 euro nell’area urbana, da 2 a 2,10 euro nell’area urbana 1 e da 2,50 a 2,60 euro nell’area urbana 2. Per quel che riguarda di nuovo l’area urbana, per il giornaliero occorreranno 30 centesimi in più (da 4 a 4,30 euro), il carnet da 10 corse sale a 17,50 euro (5 euro in più) e il settimanale a 15 euro (3,50 euro in più). Aumenti analoghi per i carnet delle aree urbane 1 e 2. Il costo degli abbonamenti invece non cambia.

Da Pavia a Voghera, dove il biglietto singolo passa da 1,40 a 1,50 euro, quello giornaliero da 4,30 a 4,50 euro, il carnet 10 corse da 12,50 a 13,50 euro e il settimanale da 11 a 12 euro. Per quanto riguarda la provincia di Pavia, il costo del biglietto singolo avrà un incremento tra i 10 centesimi per le percorrenze minori fino a una media di 50 centesimi per le distanze maggiori (oltre i 60 km), il costo del carnet da 10 corse avrà un incremento compreso tra 50 centesimi e 1 euro, il costo del settimanale aumenterà tra 1 e 3 euro, sempre in base al chilometraggio. Speculare il tariffario della provincia di Lodi: il biglietto aumenta di 10 centesimi per le percorrenze minori e tra i 50 centesimi e 1 euro per le distanze maggiori di 80 km, il carnet da 10 corse aumenta tra 50 centesimi e 5 euro per le distanze maggiori, il settimanale tra 1 e 3 euro.