Mercato rimesso in ordine. Operazione da 75mila euro

La sezione destinata agli alimentari verrà spostata all’angolo che si affaccia lungo via Bramante accanto a quella dei banchi di pesce e lì verranno effettuati adeguamenti di natura igienico-sanitaria. Sono le novità del piano di riordino del mercato bisettimanale di Vigevano. Contestualmente verrà realizzata la segnaletica che definirà gli stalli per la sosta per gli ambulanti dei mercati e anche delle fiere che si svolgono durante l’anno. La ricollocazione dell’area alimentare ha come obiettivo quello di valorizzare proprio quella categoria merceologica. La scelta dell’esecutivo mira "ad un miglioramento organizzativo ed estetico di tutta l’area con l’obiettivo di ottenere benefici anche in termini di manutenzione". Il nuovo progetto è stato anticipato ad inizio dicembre alle associazioni di categoria che non hanno espresso particolari perplessità. L’intera operazione verrà a costare circa 75 mila euro, meno di quello che era stato previsto in origine, perché il Comune aveva partecipato, nel 2022, ad un bando regionale destinato ai distretti urbani del commercio, presentando il progetto di riqualificazione ma non sono arrivati i fondi previsti per questo è stato necessario procedere ad una modifica. U.Z.