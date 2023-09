Medicazioni e iniezioni Ambulatorio infermieri nelle Case di comunità pavesi

Nelle Case di comunità di Asst Pavia da lunedì è attivo un nuovo servizio territoriale: l’ambulatorio infermieristico. L’accesso avviene, previo contatto telefonico, su invio da parte del medico di medicina generale per effettuare medicazioni complesse, rimozione punti di sutura, somministrazione terapia iniettiva intramuscolareendovenosa, gestione accesso vascolare. L’ambulatorio infermieristico, per il distretto Broni-Casteggio, si trova a Broni nella Casa di comunità di via Emilia 351 e sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10 (per le prenotazioni 0385.582160). Per quanto riguarda l’ambulatorio del distretto alto e basso Pavese di Casorate Primo in largo Volontari del Sangue 1 (al piano terra della struttura) è prevista l’apertura dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15, mentre il distretto di Pavia in piazzale Golgi 5 sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10 (0382.1958361).

Per il distretto Voghera e comunità montana, l’ambulatorio sarà in viale Repubblica 88 e sarà aperto dal lunerdì al venerdì dalle 9 alle 10 (0383.695537), per il distretto Lomellina sarà attivato nella Casa di comunità di Mede, in viale dei Mille 23, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10 (0384.808370).

Ad oggi, Asst Pavia ha attivato cinque Case di comunità (Broni, Pavia, Casorate Primo, Belgioioso e Mede). Entro il 2023 ne saranno aperte altre a Mortara, Vigevano e Voghera, per garantire risposte di prossimità ai bisogni della popolazione di riferimento, ampliando l’offerta e consolidando i rapporti di rete sociale e di comunità.

Il consultorio familiare di Vigevano, invece, ha trovato collocazione al piano terra dell’edificio di via Montegrappa 5, oggetto di recenti interventi di ristrutturazione e di adeguamento impiantistico. Il consultorio è un presidio multiprofessionale orientato alla prevenzione e alla promozione della salute e del benessere della donna, dell’adolescente, della coppia e della famiglia, nelle diverse fasi della vita. L’accesso è libero e non vincolato al territorio di appartenenza (ai consultori di Asst Pavia possono accedere anche persone residenti in province e regioni limitrofe). Si accede direttamente, tramite servizio di accoglienza, o previo contatto telefonico, senza obbligo di prescrizione prevista da un’impegnativa, fatta eccezione per alcune prestazioni ostetrico-ginecologiche soggette al pagamento del ticket, secondo la normativa regionale.

Manuela Marziani