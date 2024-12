Pavia, nuova borsa di studio: la 19enne Maria Pia Penasa è la prima vincitrice. “Leader col cuore”

Pavia – Potrà completare gli studi universitari e soggiornare gratis al collegio Ghislieri. Maria Pia Penasa, 19 anni, studentessa pavese iscritta al secondo anno della laurea triennale in Fisica e alunna del Ghislieri, ha vinto la borsa di studio permanente erogata quest’anno per la prima volta dalla “Tramuto&Porter Foundation”.

Donato Tramuto, 68enne filantropo americano ha deciso di sostenere il talento dei giovani alunni del collegio per costruire un mondo solidale e compassionevole. “In partnership con diversi collegi del mondo – ha spiegato il filantropo –, attiviamo le borse di studio destinate a studenti interessati alla “compassionate leadership“. In Italia abbiamo scelto il Ghislieri”.

E tra gli alunni del collegio è stata scelta Maria Pia Penasa, nata a Vigevano, che ha voluto trasferirsi in collegio per vivere in un ambiente stimolante. “Subito ho avuto modo di prendere parte a progetti molto interessanti – racconta la studentessa –. Tra queste, la partecipazione al bando per la borsa di studio “Tramuto&Porter“ Foundation destinata a chi, anche in collegio, fosse stato in grado di proporre iniziative sul tema della “compassionate leadership“.

Dopo aver letto il libro scritto da Tramuto, sono rimasta sorpresa quando ho capito di averla sperimentata in prima persona. Per una decina di anni ho fatto parte del gruppo scout “Pavia 1“ e ho partecipato a esperienze di gruppo in cui la collaborazione era essenziale. In particolare, per due anni sono stata capo squadriglia, sperimentando cosa vuol dire essere un leader e quanti vantaggi porta l’essere anche compassionevoli. Nell’ambito scoutistico, inoltre, il mio totem, era “ghiandaia premurosa”: la ghiandaia è simbolo di grande determinazione; l’aggettivo premurosa sottolinea il carattere compassionevole del mio carisma”.

Attività di volontariato con la Caritas e la Comunità di Sant’Egidio e l’Operazione Mato Grosso, sono tra gli impegni della studentessa che in futuro spera “di entrare nel mondo della ricerca, dove è essenziale costruire gruppi di lavoro coesi e affiatati. Credo di essere stata selezionata da Tramuto e da Jeff Porter, il co-fondatore della fondazione, che ho conosciuto durante un colloquio, proprio per la mia sensibilità al tema, per averlo sperimentato in passato e per volerlo sviluppare in futuro”.