Maltrattati dal clochard. Sequestrati e trasferiti tre dei quattro cani

Sono stati sequestrati e dovrebbero essere adottati i cani maltrattati dal clochard delle Varesine. È stato il sindaco Michele Lissia a spiegare sui social che "in applicazione delle norme legislative e regolamentari vigenti, i cani sono stati sequestrati e portati in una struttura idonea dedicata". Tre sono stati portati in canile, il quarto, forse la femmina che nel video pubblicato era sull’uscio di un negozio, sarebbe sparito con il senzatetto. Per il caso la presidente della sezione di Milano del Movimento etico tutela animali e ambiente ha sporto denuncia e la parlamentare Michela Vittoria Brambilla ha presentato istanza di adozioni.