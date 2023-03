Maltrattamenti e violenza sessuale, papà assolto: la figlia si era inventata tutto

Violenza

Pavia, 23 marzo 2023 - Dopo un calvario giudiziario durato più di 5 anni, ora è stato assolto da tutte le accuse. Il Tribunale di Pavia, collegio presieduto dal giudice Elena Stoppini, ha infatti emesso sentenza di assoluzione nei confronti di un uomo, 48enne romeno residente a Pavia, che nel febbraio 2018 era stato denunciato dalla figlia per maltrattamenti e anche violenza sessuale.

La ragazza, già maggiorenne all'epoca della denuncia, ma per fatti pregressi che risalivano a quando era ancora minorenne, chiamata a deporre in aula, lo scorso febbraio, aveva però ritrattato le accuse, dicendo ai giudici che si era inventata tutto, per accusare il genitore che in realtà era 'colpevole' forse solo di severità nei confronti della figlia, che voleva invece essere più libera ed era anche scappata da casa.

La corte ha creduto alla seconda versione fornita dalla ragazza, oggi 23enne, pronunciando dunque sentenza di assoluzione dei confronti dell'uomo, difeso dall'avvocato Fabrizio Aronica, che aveva sempre negato le accuse.