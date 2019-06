Vigevano (Pavia), 9 giugno 2019 - E' stato arrestato e portato in carcere a Pavia. M.A., 44enne di Vigevano, non ha potuto usufruire degli arresti domiciliari perché il giudice, convalidando l'arresto, non ha ritenuto opportuno che tornasse nell'abitazione nella quale convive con la nonna 89enne, vittima dei maltrattamenti. E' stata la stessa anziana a chiamare il 112, non per la prima volta, spaventata per le aggressioni verbali subìte da parte del nipote. Le altre volte l'uomo se l'era cavata con una denuncia in stato di libertà, non avendo mai picchiato fisicamente la nonna. Nell'ultima occasione, però, all'arrivo dei carabinieri nell'abitazione, il 44enne ha rivolto la sua violenza nei confronti dei militari, aggredendoli anche fisicamente. Immobilizzato, è stato dunque tratto in arresto per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, ma anche per i maltrattamenti nei confronti della nonna 89enne.

