Magazzino in fiamme. Sessantenne nei guai

Un uomo di 60 anni, residente a Cozzo, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per danneggiamento a seguito di incendio. Era stato lui, hanno ricostruito i militari, a dare fuoco delle sterpaglie lunedì sera, utilizzando probabilmente del liquido infiammabile. Il fuoco, fuori controllo, si era poi esteso sino ad arrivare ad interessare un magazzino in abbandono di via Cantinchio. Ad essere distrutti dalle fiamme sono stati in modo particolare rifiuti che si trovavano sulla superficie. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno circoscritto le fiamme e messo in sicurezza l’area attigua al casolare. Da lì sono iniziati i primi accertamenti che hanno permesso ai carabinieri di ricostruire la dinamica del fatto che ha consentito di far risalire l’origine del rogo ad un’imprudenza commessa nell’intento di bruciare delle sterpaglie. Un rogo che è sfuggito al controllo di chi lo aveva generato e si è poi rapidamente diffuso in una zona che è comunque molte secca per le scarse precipitazioni. U.Z.