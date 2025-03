L’universitario aggredito diventa spunto per condannare: "ogni forma di violenza"

È arrivata in Consiglio comunale l’aggressione subita dall’universitario Roberto Buzzi (nella foto). Presente un gruppo di ragazzi, il vicepresidente Matteo Chiù ha illustrato una mozione che "condanna ogni forma di violenza ed esprime solidarietà a Buzzi". La consigliera di Pavia a Colori Samanta Alloni infatti si è trovata nel proprio locale accerchiata da skinhead che hanno strappato un manifesto del 25 Aprile, mentre durante l’ultima campagna elettorale Avs Luca Testoni è stato preso a pugni. "Condanno qualsiasi forma di violenza – ha sottolineato il sindaco Michele Lissia – Ho portato personalmente la mia solidarietà a Roberto. L’ho trovato circondato da tutti i rappresentanti delle organizzazioni studentesche, con i quali dialogava amabilmente".

Ma l’Udu ritiene che "si sta costruendo un racconto senza riscontri, finalizzato ad attaccare le realtà studentesche di sinistra e i movimenti pro Palestina. In questi giorni abbiamo assistito a ronde degli stessi giovani che erano in Consiglio negli spazi universitari. Inevitabile essere preoccupati per il clima intimidatorio e squadrista che si alimentando".

M.M.