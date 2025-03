L’Unicef sfrattato trova spazio in dono al Mercato Ipogeo

In ottobre avevano ricevuto un’ordinanza di sgombero perché occupavano uno spazio sine titulo: in soccorso di Unicef erano arrivati i commercianti del Mercato Ipogeo con una nuova sede. Ieri mattina lo spazio è stato inaugurato senza il sindaco Michele Lissia e l’assessore ai Servizi sociali Francesco Brendolise che, invitati, non hanno presenziato per impegni e motivi di salute. "Ringraziamo la cooperativa Mercato Ipogeo che si accolla le spese d’affitto per la nuova sede, più grande e più bella di quella di prima – ha detto Mimmo Damiani di Unicef – Ci tenevano che in uno spazio storico di Pavia ci fosse una realtà significativa come l’Unicef". All’inaugurazione hanno partecipato il presidente della cooperativa Mercato Ipogeo Luigi Polzotto, associazioni impegnate in ambito sociale, i ragazzi del liceo musicale Cairoli, Viola Besostri, Riccardo Venuti, Mauro Brusoni, Matteo Manzini, Elia Bonandini, Francesco Spairani e Annika M. Titze accompagnati dai docenti Claudio Ghiazzi e Maria Cristina Gaiaschi.

M.M.