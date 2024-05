Incidente al luna park a Voghera: bambino di otto anni e 17enne feriti da palo

Voghera (Pavia) – Incidente al luna park nella tarda serata di ieri, venerdì 10 maggio, a Voghera. Per cause ancora da chiarire uno dei due pali che sostiene la coda da afferrare alla giostra dei seggiolini ha ceduto improvvisamente ed è caduto addosso a due minorenni. A rimanere lievemente feriti sono stati un bambino di soli otto anni e un ragazzo di 17 anni.

Presso il luna park, allestito in occasione della tradizionale fiera della Sensia, sono arrivati i mezzi di soccorso. Il bimbo di 8 anni ha riportato contusioni allo zigomo e una gamba ed è stato portato per controlli al Pronto soccorso. Il 17enne se l'è cavata con una leggera lesione a una gamba. La zona dove è avvenuto l' incidente è stata transennata. La polizia locale di Voghera (Pavia) ha avviato accertamenti per risalire alle cause del cedimento del palo.