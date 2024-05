Luminare della neurologia. Cappa è professore emerito

È stato proclamato professore emerito Stefano Cappa, già ordinario di neurologia di Scienze umane e della vita della Scuola universitaria superiore Iuss di Pavia. Il riconoscimento (nella foto) è stato conferito con decreto firmato dal ministro dell’università e della ricerca, Anna Maria Bernini. Neurologo e neuroscienziato cognitivo di grande prestigio, la carriera accademica e professionale di Cappa è stata costellata da numerosi successi e riconoscimenti. Professore ordinario di neurologia dello Iuss, il professore coordina il Dementia research center presso del Mondino di Pavia. Le sue principali aree di interesse clinico e di ricerca comprendono i disturbi del linguaggio, della memoria e della cognizione sociale. Inoltre, Cappa ha contribuito significativamente allo sviluppo e all’applicazione di test comportamentali e di neuroimaging per lo studio delle malattie neurodegenerative, con un particolare focus sulla Malattia di Alzheimer e sulla demenza fronto-temporale. Nel corso della sua carriera, il professore ha pubblicato oltre 350 lavori scientifici sulle più importanti riviste neurologiche e neuropsicologiche internazionali, consolidando la sua reputazione come uno dei maggiori esperti nel suo campo. La laudatio per la consegna del diploma di professore emerito avvenuta ieri pomeriggio, è stata pronunciata dalla professoressa Maria Cristina Messa, dell’Università di Milano-Bicocca.

Manuela Marziani