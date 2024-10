L’ultimo giorno per salvare i dodici tigli

Sarà domani l’ultimo giorno utile per firmare la petizione che ha già raccolto mille adesioni per salvare i tigli di via Rocca Vecchia che, secondo il progetto di recupero dell’area messo a punto dal Comune, dovranno essere abbattuti.

L’appuntamento è alle 10.30 al Mercato Coperto. I dodici tigli del tratto di via Rocca Vecchia che sbuca in piazza Sant’Ambrogio, alle spalle di piazza Ducale, all’apparenza godono di ottima salute ma le opere di rifacimento della soletta che copre per larga parte il Naviglio Sforzesco, la cui partenza è prevista entro metà novembre, sembrano averne segnato il destino. Nella petizione si chiede al sindaco Andrea Ceffa di chiedere allo studio che ha progettato l’intervento di provvedere a un aggiornamento che preveda, anziché il rifacimento completo della soletta del Naviglio, la sua sistemazione in modo da evitare l’abbattimento dei tigli e successivamente di provvedere ad affidare l’incarico per una perizia a un agronomo che valuti l’effettivo stato di salute degli alberi. Da ultimo di indire un concorso di idee per un intervento di rigenerazione urbana che interessi non solo la zona del Mercato Coperto, uno dei punti caldi della movida cittadina, ma dell’intero quadrante.

Sulla decisione il sindaco Ceffa tiene il punto: "Nessuno intende abbattere i tigli per sfizio, ma sinora non abbiamo ricevuto proposte alternative che siamo disponibili a valutare e che consentano, nel caso, di rivalutare nell’insieme tutto il progetto".

U.Z.