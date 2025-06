L’Orto botanico rifiorisce dopo la serrata

Rimasto chiuso per un anno di ristrutturazione e ammodernamento finanziati con 2 milioni grazie al Pnrr del ministero della Cultura, l’Orto botanico ieri ha riaperto in veste rinnovata. Sono state introdotte nuove collezioni e arricchite le collezioni storiche, ristrutturate le celebri Serre Scopoliane intitolate al naturalista Giovanni Antonio Scopoli (1723-1788) e restaurate le fontane e l’edicola dedicata a Francesco I d’Austria.

Il restauro e la re-funzionalizzazione dell’edificio e dell’area verde dell’Orto botanico dell’Università di Pavia sono stati finanziati dal ministero della Cultura grazie al bando Parchi e Giardini storici del Pnrr. Diversi gli ambiti interessati, dalla componente vegetale al disegno del giardino, dalla valorizzazione del patrimonio architettonico e scultoreo all’impiantistica, dalla sicurezza all’accessibilità. Tra le nuove collezioni un nuovo Irideto, una Torbiera con piante carnivore, un Bambuseto con diversi cultivar di bambù. Le collezioni storiche sono state arricchite con esemplari appartenenti a cultivar antiche di azalee, rose, ortensie, camelie, bulbose e rizomatose tra cui Dahlia, Hosta, Tulipa, Crocus, Fritillaria, Narcissus, Gladiolus, alberi da frutto, arbusti, piante acquatiche e palustri, sia appartenenti alla flora autoctona sia d’interesse ornamentale ed estetico.

Sono state restaurate le celebri Serre Scopoliane, l’edicola celebrativa (1818) dedicata da Domenico Nocca all’imperatore Francesco I d’Austria, detto l’Imperatore dei fiori, e le Fontane del Tritone, delle Rane e di Scopoli. Gli interventi di riqualificazione hanno interessato anche lo storico ingresso da via Sant’Epifanio, con il ripristino della scalinata in pietra. Tra le novità in programma per i prossimi mesi, l’inaugurazione della nuova biglietteria con bookshop.

