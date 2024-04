L’orazione della professoressa Ferrando tra gli eventi per celebrare il 25 Aprile Anna Ferrando, docente di Storia transnazionale all'Università di Pavia, terrà l'orazione ufficiale per il 79° anniversario della Giornata della Liberazione il 25 Aprile a Pavia. La giornata prevede varie cerimonie e commemorazioni in città.