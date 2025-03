Lo storico militante Baldi lascia il circolo di FdI: "Non condivido la linea"

Non c’è pace per la sezione gambolese di Fratelli d’Italia che, in seguito alle polemiche delle ultime settimane, registra l’uscita di Pietro Baldi, esponente storico della destra e tra i fondatori del circolo, che lascia con oltre una ventina di iscritti. La ragione del dissidio sta in un cavillo legato alle elezioni interne: la sua candidatura sarebbe arrivata fuori termine e dunque respinta. Così sono maturate le sue dimissioni e quelle di molti iscritti. "C’è totale disaccordo con la linea politica del partito – fa sapere Baldi – che ha come obiettivo minare la solidità del centrodestra e l’assenza di ogni confronto, visto che al vertice comandano solo da Elena Nai e Alberto Della Fontana". La versione del partito è diversa: "Baldi avrebbe dovuto formalizzare correttamente la propria candidatura – fanno sapere i vertici –. Se non è stato in grado di farlo, non può incolpare altri". I rapporti di forza inoltre sarebbero stati sbilanciati: una ventina di sostenitori a fronte di 96 iscritti. Qualcuno ipotizza che un gesto così eclatante, a due anni dal voto, non sia casuale. E non manca chi insinua che Baldi possa creare una forza in appoggio all’attuale sindaco Antonio Costantino.

U.Z.