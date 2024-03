Lo stalker non è in cella: "E io ho paura" Un uomo residente in un palazzo di via Piave a Pavia è stato soggetto a divieto di dimora per stalking nei confronti di Lorenza Secondi e altri vicini. Non arrestato, ha lasciato l'abitazione con i carabinieri. Lorenza esprime preoccupazione per la propria sicurezza. Un altro inquilino aveva denunciato l'aggressore prima della pandemia.