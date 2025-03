"Lo stadio è fatiscente. Il Comune intervenga"

La pista per l’atletica leggera, completata con molto ritardo, ora è utilizzabile e domenica prossima sarà inaugurata nell’ambito della Scarpadoro, manifestazione podistica sulla distanza della mezza maratona, dei 10,2 e 4 chilometri che proprio allo stadio Merlo avrà il suo fulcro. Ben diverso il fondo della struttura sportiva che è stata e dovrebbe essere la casa del Vigevano Calcio. Lo fa notare il gruppo civico Vigevano Prima di Tutto. "Il principale impianto sportivo è in condizioni sconcertanti – dice il portavoce Piero Marco Pizzi (nella foto) – Non solo da anni la prima squadra non può giocarci per problemi legati alla ristrutturazione del campo, ma oggi ci troviamo davanti a un degrado totale. Il manto erboso è preda di un’assoluta incuria. Le panchine sono fatiscenti come porte e spogliatoi. Chiediamo al Comune di intervenire senza ulteriori ritardi. Vigevano merita impianti decorosi e funzionali, non lo scempio cui assistiamo".

U.Z.