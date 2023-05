Lo schianto fatale Addio piccola Clarissa "Siamo sgomenti Adesso solo il silenzio"

di Umberto Zanichelli

Un paese sgomento per la tragedia che ieri mattina ha toccato una famiglia che da qualche anno risiede nel centro alle porte di Vigevano. La piccola Clarissa Spadaro, 5 anni, è morta in seguito alle ferite riportate nel tremendo incidente avvenuto poco prima delle 12.30 di ieri nella città ducale tra via Mentana e via Quarto, alle spalle di viale dei Mille, in una zona centrale. Un punto dove le strade sono strette e dunque la velocità dei mezzi deve essere giocoforza ridotta. Ecco perché gli agenti della polizia locale di Vigevano, che hanno effettuato i rilievi, stanno cercando di capire cosa possa essere accaduto. Come sia stato possibile cioé che, per effetto dell’impatto di un’auto contro quella sulla quale viaggiava e che era condotta dalla mamma, la piccola sia stata letteralmente catapultata all’esterno, il finestrino dal suo lato era aperto, finendo contro un palo e riportando le ferite letali. "Adesso è il momento del silenzio – commenta Luigi Parolo, sindaco del centro lomellino – Qualsiasi parola, qualsiasi commento in questo momento sarebbe assolutamente fuori luogo. Come comunità siamo costernati e profondamente sgomenti per l’accaduto. Credo di poter parlare a nome di tutti i miei concittadini ed esprimere tutta la vicinanza alla famiglia della piccola".

La famiglia Spadaro non è originaria di Cassolnovo ma l’aveva scelta qualche anno fa, quando Clarissa era molto piccola. I genitori si erano perfettamente integrati nella comunità e frequentavano la parrocchia. Ieri mattina, a quanto è trapelato, la piccola avrebbe dovuto sottoporsi ad una vaccinazione. Probabilmente quando è avvenuto l’incidente stava per rincasare. Lo schianto non le ha lasciato scampo: le sue condizioni sono apparse da subito disperate ed il decesso è stato constatato appena sopraggiunta al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino.