Lite in Consiglio. Scuse del sindaco

"Mi scuso con tutta la città a nome mio e dell’intera maggioranza". Il sindaco Michele Lissia mercoledì sera, dopo la lite scoppiata tra la consigliera della Lega Eugenia Marchetti e Antonio Demontis di Azione, che è seguita a uno scontro verbale tra il primo cittadino e il capogruppo di Fratelli d’Italia Nicola Niutta, ha preso la parola per riportare a dritta la barra dei lavori in vista dell’approvazione del bilancio. "Mi spiace per il clima che si è creato – ha aggiunto Lissia –. Ci sono stati eccessi che hanno contraddistinto me e il consigliere Demontis. Porgo le mie scuse perché voglio che si riprenda a lavorare soprattutto in Consiglio comunale in un clima sereno e dialogando. Non possiamo andare avanti usando toni troppo accesi". Dopo quelle parole, il confronto sulle centinaia di emendamenti presentati, è proseguito fino a notte inoltrata. M.M.