Lite col coltello in zona stazione. In ospedale uno dei clochard

È stato soccorso nel piazzale della stazione di Pavia, ferito da una coltellata. L’uomo, un quarantenne senza fissa dimora, se l’è cavata con una prognosi di pochi giorni per la ferita da arma bianca a un gluteo. L’allarme è scattato con la richiesta di soccorso al 112 e sul posto, poco prima delle 21.30 di sabato, sono intervenuti i soccorsi sanitari in codice rosso, per la riferita gravità del ferito, a terra sanguinante. Le sue condizioni sono poi risultate meno gravi, ma è stato comunque trasportato con l’ambulanza in codice giallo al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale del Comune di Pavia, che hanno avviato accertamenti sull’accaduto. Dai primi riscontri si sarebbe trattato di una lite tra alcuni senzatetto che bazzicano nell’area della stazione ferroviaria, avvenuta dopo la cena alla non lontana Mensa del fratello di San Mauro gestita dalla parrocchia di San Salvatore, in via Folla di Sopra. Ma all’arrivo dei soccorsi era rimasto sul posto solo il quarantenne ferito, mentre gli altri soggetti coinvolti nella lite si erano già allontanati. Spetta ora alla Polizia locale cercare di identificarli e raggiungerli per individuare in particolare a chi attribuire la responsabilità di aver colpito con la coltellata il quarantenne.