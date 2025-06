Trasferimento della Isem. Lavoratori in sciopero: mancano informazioni

I lavoratori della Isem, una delle aziende leader in Europa nel packaging di lusso, che alcuni mesi fa ha annunciato lo spostamento dell’unità produttiva di Vigevano a Trecate (Novara) ad un trentina di chilometri dalla città ducale, sono in stato di agitazione. Ieri mattina hanno scioperato. "A pochi mesi dal trasferimento non ci sono ancora notizie precise – lamentano i rappresentanti sindacali – non è stato illustrato un piano industriale e non sappiamo che i lavoratori e le lavoratrici avranno forme di sostegno". La richiesta è quella di convocare un tavolo di confronto grazie al quale trovare soluzioni condivise in modo che nessuno dei lavoratori abbia a subire conseguenze dal trasferimento di sede. La Isem conta circa 250 dipendenti e altrettanti a contratto, divisi tra le unità produttive di via Gianolio e corso Torino. U.Z.