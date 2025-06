Verifiche dell’Arma in tre Municipi. Chiesti atti degli uffici tecnici

Blitz dei carabinieri in tre municipi del Pavese. Giovedì mattina i militari si sono presentati a Magherno, Vistarino e Gerenzago, tre centri geograficamente molto vicini, ma senza personale in condivisione. "Hanno chiesto di accedere all’ufficio tecnico – ha ammesso la sindaca di Vistarino Enrica Boschetti – e il personale ha messo a loro disposizione tutti i documenti che chiedevano". Lo stesso hanno fatto anche a Gerenzago dove, il vice sindaco Abramo Marinoni, memoria storica del paese che ha governato per 30 anni, non era in Comune. "Sono appena uscito dall’ospedale - ha detto -. Ho saputo che i carabinieri erano stati all’ufficio tecnico affidato al professionista che io stesso ho voluto. Sono stato informato dell’acquisizione di alcuni documenti, ma non sono ancora riuscito a sapere che cosa riguardino". Lo stesso a Magherno. Tre piccoli centri che in comune hanno poco. Spulciando emergono progetti per la realizzazione di scuole primarie e dell’infanzia utilizzando i fondi del Pnrr. "Non abbiamo niente da nascondere - ha aggiunto Boschetti - e non abbiamo timori". Lo stesso ha sottolineato anche il vice sindaco di Gerenzago: "Siamo molto rigorosi nel fare gli appalti". Non è detto, infatti, che l’inchiesta in corso rilevi irregolarità, magari si è trattato soltanto di un controllo.

M.M.