Infortuni sul lavoro: soccorsi due operai

Infortunio sul lavoro ieri mattina nell’Hub Milano Pallex di via Privata Paolo Baffi. Attorno alle 10,15 un operaio, che a bordo di un muletto stava movimentando un bancale con un carico di materiale in metallo, si è ribaltato. Addosso all’uomo di 47 anni sono arrivati diversi pezzi di metallo che lo hanno colpito al volto e alla testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i tecnici di Ats e naturalmente anche gli operatori sanitari che hanno soccorso l’operaio prima di accompagnarlo al San Matteo dove è arrivato in codice giallo.

Un altro incidente sul lavoro si è verificato giovedì a Mortara, quando, alle 11,15 nella scuola dell’infanzia Regina Pacis di via Belvedere, una ditta esterna stava effettuando la manutenzione del verde. Usando la motosega un operatore di 21 anni si è ferito in modo grave alla mano sinistra. Soccorso da un’ambulanza, è stato portato all’ospedale di Vigevano. Sul posto anche Ats e carabinieri.

M.M.