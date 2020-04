Vigevno (Pavia), 19 aprile 2020 - Nella lite tra due famiglie, in un caseggiato di strada San Marco a Vigevano, ci sono andati di mezzo i bambini: un maschietto di 9 anni e una femminuccia di appena 3 anni e mezzo. I due fratellini sarebbero divenuti bersaglio di una donna che gli ha spruzzato addosso una sostanza corrosiva contenente acido, forse un prodotto per sturare gli scarichi. La donna, 27 anni, è stata solo denunciata a piede libero per lesioni aggravate in quanto incinta.

Ma veniamo ai fatti. Tutto è successo nel primo pomeriggio di oggi. La 27enne, egiziana, ha utilizzato uno sgorgante per wc composto al 98 per cento di acido solforico e l'ha spruzzato contro il vicino del piano di sotto, un connazionale di 30 anni, che è riuscito a scansarsi in tempo. Dietro di lui però c'erano i suoi due figli, che sono stati raggiunti da numerosi schizzi al volto, al collo, alle braccia e alle gambe, riportando ustioni non estese ma anche di terzo grado.

La più piccola è stata trasportata con un'ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano. Per il più grande è atterrato un elicottero del 118 che avrebbe dovuto condurlo a Bergamo, invece poi è stato portato all'ospedale di Vigevano, sembra perché i parenti si sono opposti. Entrambi i bambini hanno ustioni e non sarebbero particolarmente gravi. Sul posto sono al lavoro i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto per accertare le responsabilità.