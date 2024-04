L’irresistibile cavalcata . Festa Oltrepò: è serie D

BRONI (Pavia)

Giorni di festeggiamenti in casa Oltrepo’ dopo la vittoria con due giornate di anticipo del campionato di eccellenza girone A arrivata sabato grazie al punto ottenuto nel derby contro i cugini del Casteggio. Un successo cercato, voluto e programmato da una società seria che in questi due anni di vita ha fatto benissimo disputando prima i playoff e poi vincendo in questa stagione il campionato. Un progetto partito nel giugno 2022 con lo spostamento del titolo sportivo del Varzi a Broni e la nuova denominazione Oltrepo’ con sede e campo di gioco nella cittadina immersa nelle colline dell’Oltrepo’ Pavese. La squadra ha disputato una stagione sopra le righe collezionando 67 punti totali a due giornate dal termine con ben 34 punti conquistati nel girone di ritorno, frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta.

Un percorso straordinario che ha visto i biancorossi dominare su tutti i campi dove hanno sempre impressionato per organizzazione di gioco e tenuta atletica. Una formazione costruita alla perfezione da patron Fabrizio Catenacci, dal direttore sportivo Nicola Raso e dal direttore generale Maurizio Marcone che non hanno fatto mancare niente ai giocatori dando al club un’impronta professionistica.

L’esonero di mister Mastrolonardo e l’arrivo del giovane Paolo Barbieri ha dato una svolta alla stagione. Il neo tecnico è stato abile a far rendere al massimo i giocatori grazie al duro lavoro svolto durante le sedute di allenamento che ha dato i suoi frutti sabato 20 aprile con la promozione nel massimo campionato dilettantistico italiano. Tra i protagonisti di questa impresa il portiere Guerci, i difensori centrali Gabrielli e Lorusso, i centrocampisti Alvitrez e Modotti, l’ex Sant’Angelo Vaglio alla terza promozione consecutiva così come gli ex Vogherese Andrini e Franchini che hanno bissato la vittoria ottenuta un’anno fa in maglia rossonera. Tutti comunque sono stati importanti per questa promozione che porta la città di Broni in un campionato di alto livello con compagini attrezzate.

"È stato stupendo,dobbiamo ancora metabolizzare quanto accaduto. Voglio ringraziare il presidente Catenacci,in primis: senza di lui non sarei arrivato all’ Oltrepo’ e non avrei potuto vincere. Un grazie a tutti i componenti della società che sono stati splendidi e ai miei fantastici ragazzi che sono andati in campo e che hanno avuto rispetto e consapevolezza del lavoro".

"La svolta del campionato? È stata la gara con la Sestese dove con 8 indisponibili e in un momento difficile siamo riusciti a vincere. Ora ci aspetta la Vergiatese e vogliamo chiudere il campionato bene".