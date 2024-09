L’inclusione sociale . Voghera diventa capitale

Un grande evento dedicato all’inclusione sociale. È “Voghera capitale dell’inclusione“, in programma sabato 21 e domenica 22 nel cortile dell’ex caserma di cavalleria. Organizzato dall’associazione Amo Voghera, con il patrocinio del Comune di Voghera e della Regione Lombardia, la manifestazione intende offrire un weekend all’insegna della sensibilizzazione e dell’intrattenimento, con attività specifiche per bambini con disabilità e le loro famiglie. "Protagonista della due giorni - ha detto l’assessore regionale alla disabilità Elena Lucchini - sarà la mototerapia, una modalità di intervento nata dall’intuizione del freestyle motocross rider Vanni Oddera che da campione di evoluzioni con la moto ha scelto di offrire la propria passione agli altri, attraverso un’esperienza di svago e sollievo. Portando in sella bambini con disabilità e persone ospedalizzate, si può donare un momento di gioia e benessere". L’apertura ufficiale avverrà sabato 21 alle 17, quando l’area dell’ex caserma sarà accessibile al pubblico per un pomeriggio di divertimento pensato per tutte le età. I bambini potranno divertirsi con spettacoli di magia e giochi gonfiabili, mentre i genitori potranno approfittare delle diverse proposte gastronomiche dei food truck. Alle 21 il concerto della tribute band "Pronti a Correre", che renderà omaggio a Marco Mengoni, accompagnata da Peter Cornacchia, chitarrista ufficiale di Mengoni. Domenica 22 alle 11,30 (replicata alle 16 e alle 18,30) l’esibizione di mototerapia di Vanni Oddera: "L’obiettivo è far vivere emozioni forti e momenti di gioia a chi, nella vita quotidiana, deve affrontare sfide particolari. Attraverso lo sport, cerchiamo di abbattere ogni tipo di barriera".