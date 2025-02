L’incidente del nipote e i soldi per evitare il carcere. Tutto finto, ennesima truffa ai danni di un’anziana

A segno un’altra truffa, ancora con la ben nota modalità del finto incidente. La vittima, una donna 80enne di Stradella, martedì ha ricevuto la telefonata di un finto appartenente alle forze dell’ordine che le doveva comunicare che il nipote aveva causato un grave incidente stradale. E aveva immediato bisogno di soldi per pagare un avvocato ed evitare carcere. Non avendo contanti in casa, il truffatore ha tranquillizzato la vittima, che andavano bene anche gioielli. Così in breve è arrivato nell’abitazione di via Garibaldi il complice che s’è finto avvocato e che ha ritirato tutti gli ori e anche alcuni orologi preziosi che la donna gli ha consegnato. La nonna ha contattato il nipote, scoprendo di essere stata raggirata, e ha denunciato ai carabinieri.

S.Z.