Linarolo, Anas sostituisce pilomat con sbarra alle barriere d'accesso al vecchio ponte

In attesa del via libera da Roma alla prossima fase progettuale del nuovo ponte che dovrebbe arrivare entro fine mese, ecco intanto che Anas sta sostituendo i pilomat, di nuovo rotti, con un alternativo sistema con sbarra alle barriere d’accesso al vecchio ponte, per impedire in modo più efficace il transito ai mezzi pesanti.

Sono le novità emerse sabato sera nel corso della semestrale assemblea pubblica del Comitato Ponte Becca, nella sala polifunzionale all’ex mulino di Linarolo, alla presenza di sindaci, vicesindaci, assessori e consiglieri di diversi Comuni e del consigliere regionale Alessandro Cantoni, con in collegamento telefonico il presidente della Provincia Giovanni Palli e il deputato Alessandro Cattaneo. Alle richieste del Comitato sullo stato d’avanzamento del progetto del nuovo ponte, con il Pfte consegnato dalla Provincia (stazione appaltante) a marzo e ora al vaglio del Consiglio superiore lavori pubblici, Palli ha informato l’assemblea che il parere arriverà entro la fine del mese giugno.

"Passati abbondantemente i 60 giorni di legge per deliberare – il commento del presidente del Comitato Ponte Becca, Fabrizio Cavaldonati –. È evidente un pesante ritardo nella risposta, il che potrebbe indurre a pensare a un silenzio assenso. L’onorevole Cattaneo ci ha promesso un’importante assistenza e collaborazione nel caso questo parere non dovesse arrivare entro fine mese".

S.Z.