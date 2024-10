“Intervallo in classe” e al liceo Volta scatta lo sciopero

Pavia, 17 ottobre 2024 – Tutti sotto la pioggia. Appena hanno saputo che ieri non avrebbero potuto uscire dalle classi per l’intervallo, hanno addirittura lasciato la scuola per fermarsi davanti al liceo artistico Volta.

La preside

All’origine della protesta, la circolare della dirigente Paola Bellati che impartisce da ieri nuove disposizioni per gli intervalli dalle 10.45 alle 11 e dalle 14 alle 14.20.

“Nonostante i solleciti e la massima disponibilità della Presidenza nel garantire agli studenti lo svolgimento dell’intervallo in condizioni di sicurezza – si legge nella circolare – e visto il continuo mancato rispetto delle disposizioni organizzative, non potendo garantire un’adeguata sorveglianza degli spazi della scuola gli intervalli dovranno essere svolti in classe, sotto la sorveglianza dei docenti dell’ora in cui ricade l’intervallo”.

Gli studenti

Secondo gli studenti a far scattare le disposizioni restrittive sarebbe stato un piccolo gruppetto sorpreso a fumare nel cortile proprio tra un’ora e l’altra. “Perché non sono stati puniti solo coloro che hanno trasgredito – si sono domandati i ragazzi – ma tutti quanti? Forse si aspettava solo il casus belli per rinchiuderci”. Durante la protesta è arrivata anche la polizia, ma non ha intimorito i ragazzi che hanno continuato a gridare: “Intervallo, Intervallo”.

I topi

Le nuove disposizioni inoltre non sarebbero l’unica rimostranza degli studenti che contestano anche le condizioni in cui versa la scuola: intonaco scrostato nelle aule, fili scoperti, bagni in condizioni pietose, finestre e porte rotte sono i problemi dell’edificio di via Abbiategrasso. Non solo. Secondo alcuni studenti, nella scuola che sorge in uno spazio verde ci sarebbero anche dei topi. “Eppure vogliono che noi si rimanga in classe”.